Cantora lírica Paolla Soneghetti estreia no Teatro Colón, na Argentina; veja vídeo da artista

São poucos aqueles que têm a felicidade de afirmar que tiveram um sonho realizado na faixa dos trinta anos. É o caso da brasileira Paolla Soneghetti. Amante de música desde os seis anos e estudante de canto lírico desde os 17, ela ganha espaço em um dos cinco melhores teatros do mundo, acusticamente falando: o Teatro Colón, em Buenos Aires.

Em Buenos Aires, Paolla Soneghetti apresenta ‘As Bodas de Fígaro’ Foto: Arquivo pessoal

A cantora lírica se une ao Instituto Superior de Artes da casa argentina e tem sua estreia neste sábado, dia 22, com uma apresentação única de “As Bodas de Fígaro”, ópera de Mozart, na qual ela interpreta a Condessa em árias, duetos e trios. Nas semanas seguintes, até o fim do semestre, Paolla continua com apresentações no ‘Salón Dorado’ com obras de outros compositores em recitais temáticos diferentes. “Poder fincar os pés no teatro Colón é a conquista de uma vida inteira de muita dedicação, trabalho, resiliência e muita insistência em relação ao canto lírico. Espero que eu possa fazer o meu melhor”, conta ela à coluna. “A expectativa está a mil.”

O espetáculo marca o início da trajetória internacional da cantora, já se apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi solista convidada da Orquestra Sinfônica de Gramado e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. “O sonho de ser cantora existe desde a minha infância. Por volta dos meus cinco, seis anos de idade eu já comecei a manifestar a vontade de cantar. O mais difícil era achar professores que lidassem com vozes infantis em tenra idade. Mas tive sorte em achar profissionais que soubessem me encaminhar nesse sentido”, conta.

Seu sonho, quando pequena, era ser cantora de teatro musical, pelo amor que tem pela Broadway. Mas quando ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um curso de bacharelado em canto lírico e se apaixonou. “Foi um caminho sem volta. Percebi todos os desafios que o canto lírico poderia me oferecer e isso me deixou completamente deslumbrada”, lembra ela.

A mãe, bailarina, sempre incentivou e a inspirou a seguir a vocação artística, mas outras inspirações vieram no caminho, como Anna Netrebko, Rachel Willis-Sørensen, Eiko Senda e Maria Callas. “Maria foi a maior soprano da história do planeta, não só em termos vocais mas também de persona artística; tinha uma personalidade muito única”, opina.

Para o futuro, ela garante que sonha com mais palcos internacionais incluindo o Teatro alla Scala de Milão, na Itália e o Metropolitan Opera House em Nova York, nos Estados Unidos. Mas também outros palcos brasileiros. “O Brasil com certeza está incluído nos meus planos. Quero me apresentar nos teatros de São Paulo, no Festival Amazonas de Ópera, e também fazer mais concursos de cantos líricos que são realmente uma grande vitrine para o cantor lírico”, conta ela que já ganhou alguns primeiros lugares em concursos assim. Foi o caso do Concurso Carlos Gomes de Campinas (SP), em 2018, e do Concurso Jovens Solistas do Festival Gramado in Concert (RS), em 2020.