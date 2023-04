Carlinhos Brown lança clipe de sua animação no Dia Internacional da Terra

Carlinhos Brown vai lançar no sábado, Dia Internacional da Terra, um clipe inédito da sua animação infantil Paxuá e Paramim – O Desequilibrado (foto). O enredo aborda, a partir dos personagens, temas importantes e atuais que vêm impactando as florestas brasileiras, como o desmatamento e as queimadas. “A ideia de trazer esse tema crucial para as próximas gerações é promover uma reflexão sobre a importância de preservar o planeta e desenvolver uma consciência ambiental desde a infância”, diz Brown.

Animação 'Paxuá e Paramim – O Desequilibrado', de Carlinhos Brown Foto: O Desequilibrado





O Museu Afro Brasil traz mostra inédita para fechar o mês do Abril Indígena

Para fechar o mês do Abril Indígena, o Museu Afro Brasil Emanoel Araujo inaugura no dia 29 a mostra individual Alicerce. O projeto é uma proposta do artista Andrey Guaianá Zignnatto, indígena mestiço das etnias Guarani M’bya e Dofurêm Guaianá. Entre as obras apresentadas, o destaque é uma grande instalação artística formada por uma casa com todas as paredes produzidas com concreto pré-fabricado, suspensa sobre um conjunto de cerca de 100 vasos indígenas cerâmicos com formatos variados e grafismos de várias etnias. A instalação permite o trânsito dos públicos nos espaços internos da casa. A mostra tem curadoria do próprio artista e na data da inauguração também vai contar com um encontro especial com Andrey Guaianá.

Obra do artista Andrey Guaianá Zignnatto Foto: Museu Afro Brasileiro

Bloco de notas

Continua após a publicidade

COLETÂNEA. Ricardo Viveiros faz noite de autógrafos do livro Memórias de Um Tempo Obscuro, que reúne artigos de sua autoria publicados no Brasil e no exterior. No dia 27, no Museu da Casa Brasileira.

CONEXÃO CHINESA. Nos concertos que apresenta na Sala São Paulo dos dias 20 ao 22, a Osesp vai dividir o palco com 11 instrumentistas chineses que fazem parte da Orquestra do NCPA – National Centre for the Performing Arts de Pequim. As apresentações terão regência do alemão Kevin John Edusei e contarão também com o violinista chinês Ning Feng. O programa terá, ainda, obras de Ligeti e Janácek.