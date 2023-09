Carlinhos Brown vai puxar trio elétrico pelas ruas de Paris

A Lavagem da Madeleine, uma importante tradição afro-brasileira na Europa, chega a sua 22ª edição levando a cultura brasileira às ruas de Paris.

A celebração reúne a cada ano cerca de 30 mil pessoas e este ano terá o cantor e compositor Carlinhos Brown como principal atração.

O ponto alto do evento acontece domingo, 10 de setembro, a partir das 12h, quando uma multidão se concentra na Place de La République, no centro de Paris, e segue desfilando pelas ruas da capital francesa, fechando o verão parisiense.

Registro da 'Lavagem da Madeleine' de 2022 Foto: Antonio Cançado de Araujo

Carlinhos Brown vai puxar o desfile de cima do trio elétrico, à moda do carnaval de Salvador.

“Já participei inúmeras vezes da Lavagem da Madeleine e sempre me emociono”, diz Carlinhos Brown. “É uma festa brasileira respeitadíssima, onde essa expressão do sincretismo baiano, tal qual a Lavagem do Bonfim, a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição e outras Lavagens. Paris sempre teve as portas abertas para que a gente realizasse isso, colocando em evidência a cultura brasileira. É um encontro lindo entre parisienses, brasileiros e pessoas de todo o mundo”, completou.

CARLINHOS BROW VAI PUXAR O TRIO ELÉTRICO PELAS RUAS DE PARIS Foto: FELIPE RAU/ ESTADÃO CONTEÚDO

O cortejo reúne manifestações populares de todas as regiões do Brasil, como grupos de samba-reggae, maracatu e escolas de samba.

O evento é uma realização do Brasil Onire Lavage de La Madeleine, Carlinhos Brown e Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Nacional de Artes (Funarte).