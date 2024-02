Carnaval no Love Cabaret celebra a ‘Era Dourada’ dos bailes dos anos 50

O carnaval do Love Cabaret, que acontece até o dia 13 de fevereiro, quer evocar as memórias dos bailes de cabarés da década de 50.

A casa programou apresentações de atmosfera glamourosa e sofisticada para o período carnavalesco.

Entre as atrações estão: Jelly Bunny, DFenix, Ginger Moon, Isis Maia Bello, Luiz Lobassi, Deborah Rizzo, Marcinha do Corinto, Gabriel Bacury e Ewä Exu, com direção e curadoria de Indra Haretrava.

Love Cabaret promove carnaval da 'Era Dourada' Foto: jmag.julia