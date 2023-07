Carolina Ferraz cria menu de experiência com louças e playlist também desenvolvidos por ela

Carolina Ferraz colocou em prática a experiência como aluna do curso de gastronomia da Le Cordon Bleu Brasil e o know-how em oferecer refeições para amigos e família. A atriz e apresentadora criou um cardápio, uma playlist e a escolheu a decoração de um jantar para o serviço Food Stories, que entrega tudo prontinho para os clientes.

A atriz Carolina Ferraz montou a Cimples, empresa que vende on-line objetos de casas e pijamas Foto: TABA BENEDICTO

Os ingredientes para o jantar - que no caso de Carolina incluem entrada de hommus de grão de bico ou confit de tomate, acompanhado de pão de fermentação natural, e como prato principal uma massa ao molho trufado ou caseiro de tomate - vem em caixas, assim como a decoração da mesa. A playlist de Carolina, que é acessada por meio de um QR code, traz clássicos dos anos 1990 como Simple Minds, Bryan Ferry e David Bowie.

Para a decoração, a atriz escolheu louças da marca de home & lifestyle que toca em conjunto com a filha Valentina, a CIMPLES. Sousplat em cerâmica, bowl e espátula para entrada, prato fundo, guardanapo de linho branco, prato e travessa para pão, conjunto de talheres de cobre e vaso com flores compõem a mesa.

O lado chef de Carolina vem ganhando espaço desde que a atriz se formou na Le Cordon Bleu. Ela planeja lançar, no ano que vem, mais um livro da série Na Cozinha com Carolina. No novo livro, ela conta que vai usar técnicas que aprendeu na escola de gastronomia e considera interessantes para quem quer começar a desenvolver receitas autorais.

“Estou muito animada com esse novo livro que estou desenvolvendo! Agora estamos na fase de testes, e é uma experiência muito legal, já que estou conseguindo colocar em prática várias teorias e técnicas que aprendi no Le Cordon Bleu. Cozinhar é uma paixão, e fico muito feliz de poder realizar cada vez mais projetos com o meu lado chef”, diz Carolina.