Casa de repouso promove baile de carnaval para idosos

Entre os dias 20 e 24 de fevereiro, o Cora Residencial Senior irá promover bailes de carnaval nas unidades Campo Belo, Ipiranga, Jardins e Tatuapé. Os residentes receberão decoração temática e apresentações musicais com um repertório focado em marchinhas das folias de antigamente.

O menu, especialmente adaptado para os residentes, vai oferecer frutas, sucos e belisquetes, para os foliões reporem as energias durante a festa. Também serão distribuídos adereços e acessórios temáticos para os participantes se caracterizarem.

Carnaval em casa de repouso Crédito: Divulgação

Margareth Menezes no ‘Canto ao Tempo’

Atual ministra da Cultura, Margareth Menezes poderá ser vista no Canal Bis, na série Canto ao Tempo, onde fala, entre outros assuntos, sobre suas raízes musicais e a relação com a Bahia. Ela canta também os sucessos da carreira em uma versão especial para a atração, entre eles, Faraó (Divindade do Egito) e Minha Diva Minha Mãe. A série estreia no próximo dia 20 e conta com cinco episódios que serão exibidos diariamente às 20h30.

A ministra da Cultura Margareth Menezes participa de série do canal. REUTERS/Andressa Anholete

Bloco de Notas

Continua após a publicidade

MAIS TEMPO. Devido ao sucesso de visitação, a exposição Tecnologia em Movimento por Xiborg terá seu período em cartaz estendido até dia 5 de março no segundo andar da Japan House SP na Avenida Paulista. A exposição já recebeu mais de 111 mil pessoas.

FESTIVAL DE VERÃO. Os grupos musicais formados por bolsistas do 2º Festival de Verão de Campos do Jordão, do Governo do Estado de São Paulo, gravaram na última semana um vídeo clipe profissional no Estúdio da Sala São Paulo. Esses vídeos estão publicados no canal do festival no YouTube, ficando disponíveis para votação do público até o final do próximo dia 19.

FESTIVAL DE INVERNO. Por fim, os dois vídeos (de Música Popular e Música Clássica) que tiverem o maior número de curtidas no canal do festival receberão, cada um, o prêmio de R$ 20 mil – além de serem convidados para uma apresentação no 53° Festival de Inverno de Campos do Jordão, que ocorre em julho deste ano na cidade serrana.

YANOMAMIS. Maria Goretti Maciel, médica paliativista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) viaja para Boa Vista, RR, nesta quarta-feira para prestar serviço de acolhimento às crianças Yanomamis com quadro de desnutrição. A especialista foi convidada pela Força Nacional do SUS para atuar na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casais). Maria Goretti é diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do HSPE.