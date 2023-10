Casa Higienópolis recebe a exposição ‘Arte Pela Proteção da Infância’

A Childhood Brasil, organização fundada pela Rainha Silvia da Suécia há 24 anos, vai realizar a primeira edição da exposição Arte Pela Proteção da Infância, entre os dias 24 e 26 de outubro, na Casa Higienópolis, em São Paulo.

Com curadoria de Ana Carolina Ralston e consultoria de Jacopo Crivelli Visconti, o evento reunirá uma seleção de obras que dialogam com os temas como cuidado, proteção e acolhimento.

Casa Higienópolis recebe exposição Foto: LUPREZIA

Entre os artistas e galerias presentes estão: Tomie Ohtake (Galeria Nara Roesler), Camille Kachani (Zipper Galeria), Marcia Pastore (Luis Maluf), Ernesto Neto (Fortes D’Aloia Gabriel), Joana Vasconcelos (Casa Triângulo), Leonilson (Almeida & Dale), Luiz Braga (Galeria Leme), Maria Nepomuceno (A Gentil Carioca) e Túlio Pinto (Galeria Millan).

O evento visa reforçar a atuação da Childhood Brasil na proteção à infância e à adolescência, com foco no enfrentamento do abuso e exploração sexual de meninas e meninos.

A organização acredita que a arte é uma importante ferramenta para contar histórias difíceis e discutir esse tema que ainda é um grande tabu na sociedade brasileira.