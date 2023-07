Casal especializado em harmonização de sakes chega ao Brasil para duas noites no Kuro

Sommeliers especializados em harmonização de sakes do Japão, Seishi e Aya Obata estão no Brasil entre hoje (25) e amanhã (26) para comandar duas noites no restaurante Kuro.

Com apenas oito lugares, a casa atenderá em dois turnos, às 19h e às 21:30, apenas com o menu harmonizado de 16 tempos. A experiência custará R$700 por pessoa.

Obata, que junto com a esposa Aya, possui o bar de sake Kobito, em Hiroshima, é um estudioso apaixonado pela bebida, a ponto de visitar os produtores todos os meses.

Para acompanhar a seleção de bebidas, o sushiman Henry Miyano ao lado do chef executivo, o catalão Gerard Barberan, elaborarão um menu para o omakase - que em japonês significa “as escolhas do chef”.

Casal especializado em sakês Foto: Keisuke Kira

Serviço:

Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César,

Mensagens no WhatsApp. 11 91255-0906

Horário: de segunda a sábado - 19h e 21h

Reservas: por mensagem do whatsapp 11 91255-0906, com pagamento antecipado de R$150 no ato da reserva.