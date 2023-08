Casal octogenário surpreende ao fazer sucesso com vídeos afetuosos no TikTok

Um casal de velhinhos para lá de simpáticos viralizou no TikTok, plataforma muito acessada por jovens e adolescentes. Valdemar de Almeida, 89 anos, mostra a sua rotina como vendedor de caldo de cana de açúcar em Bauru, no interior paulista. Em um vídeo, Joana de Almeida, 87, amarra o avental do marido. Ele pega o cooler, o garrafão térmico e guarda as coisas dentro da kombi. Conta que faz isso há 20 anos. Dá uma bitoca na Joana e, com energia, diz: “Se você vir uma perua verde e amarela, é do Senhor Bacana”.

Os idosos começaram a fazer sucesso na plataforma durante a pandemia. Após terem que parar com as vendas nesse período, o neto colocou um vídeo no TikTok e passou a ajudá-los a criar conteúdo no aplicativo. Hoje, são mais de 1,7 milhões de “netinhos”, como eles chamam seus seguidores, e 11,5 milhões de curtidas nos vídeos que vão desde a rotina do casal até as receitas da vovó Joana.





O casal Valdemar de Almeida e Joana de Almeida é conhecido como “ Os Senhores Bacanas” no TikTok Foto: Kevin de Almeida





Valdemar começou a vender caldo de cana em 1986, quando a cooperativa agropecuária em que trabalhava fechou. Com 6 crianças pequenas em casa, foi então que teve a ideia de montar um carrinho de caldo de cana. Hoje ele diz que é muito bom ser um tiktoker. “Onde a gente vai, todo mundo nos conhece: no médico, no mercado, na padaria”. E completa: “Meu sonho está sendo realizado, sempre quis ser famoso! Eu adoro essa vida”.

O neto Kevin Almeida, que começou a empreitada e consolidou a conta Senhores Bacanas, afirma que, além de levantar a autoestima do casal, já há retorno financeiro: “Eles sempre tiveram uma vida baseada em trabalho. O que fazemos em cima da marca está proporcionando uma realidade jamais vivida”.

Joana, por sua vez, fala de suas flores enquanto abraça o seu pé de arruda em um vídeo. “As pessoas gostam porque a gente tem muita idade e elas amam que a gente também está na internet”.

A senhora bacana diz que muitas pessoas lembram dos avós depois que os assistem e que algumas até choram de emoção. “A gente leva muito amor para as pessoas.”