CEO da BrazilFoundation, Rebecca Tavares, vai receber a Ordem do Rio Branco em Nova York

Presidente e CEO da BrazilFoundation, Rebecca Tavares, será reconhecida com a Ordem do Rio Branco, maior honraria concedida pelo Ministério das Relações Exteriores, no próximo dia 8 de fevereiro, em cerimônia no Consulado Geral do Brasil em Nova York. A condecoração, instituída em 1963, homenageia pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com destacados serviços prestados ao país ou por méritos excepcionais.

Ex-diplomata da ONU e profissional da filantropia, Rebecca atuou anteriormente como Representante Regional da ONU Mulheres na América Latina e no sul da Ásia, comandando equipes no fortalecimento da governança e da sociedade civil no Afeganistão, Índia, Butão, Maldivas e Sri Lanka, entre 2013 e 2017, e no Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina, de 2009 a 2013.