Cerveja em homenagem à Iemanjá substitui o trigo pelo milho branco

A Cervejaria Nacional acaba de lançar uma witbier em homenagem à Iemanjá. A Odoyá é uma parceria da própria cervejaria com Lourence Alves, cozinheira, professora de gastronomia na UFRJ, colaboradora da Oriki Editora e membro do grupo de Pesquisa e Extensão CulinAfro.

A Odoyá é um witbier que troca o tradicional trigo de sua composição por milho branco. De coloração amarelo claro e leve turbidez, ela mostra no aroma notas condimentadas como anis, que se misturam com as de coco.

Odoya Witbier, cerveja em homenagem a Iemanjá Crédito: Divulgação

As conexões que a cervejaria buscou para criar uma cerveja para Iemanjá vem, por exemplo, das comidas preparadas em sua homenagem. O ebô yá, por exemplo, é um prato feito com milho branco cozido, temperado e refogado com camarões (por isso o milho aparece no lugar do trigo na cerveja).

Além disso, são muito utilizados em suas oferendas grãos, favas e milho branco, azeite doce, espumantes e anis, o que levou a Cervejaria Nacional a desenvolver uma cerveja clara, do estilo witbier com boa carbonatação em referência ao espumante.

PREÇOS

Ifood e Rappi: R$52,00 (1 litro)

Delivery Direto: R$42,00 (1 litro)

Varejo: R$22,00 (Chope 330ml) R$28,00 (Chope 570ml)

HARMONIZAÇÃO: moqueca de peixe branco, camarão no coco, manjar.

A Cervejaria Nacional fica na Av. Pedroso de Morais, 604 - Pinheiros