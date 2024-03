César Tralli comenta estreia do cenário tecnológico do Jornal Hoje: ‘Muita adrenalina’

Com a renovação do cenário do ‘Jornal Hoje’, Cesar Tralli passou os últimos dias se familiarizando com as novidades. A principal delas é uma tela de LED de 15 metros de largura por 2,70 metros de altura. O painel interativo possui elementos virtuais que podem se projetar além da tela e aparecer em qualquer lugar do cenário.

Essas novas ferramentas tecnológicas serão introduzidas a partir desta quarta-feira no ‘Jornal Hoje’ e no ‘Hora 1′, e nesta terça-feira no Jornal da Globo. “Estou muito entusiasmado com as novas ferramentas tecnológicas, com a diversidade e fluidez dos recursos de estúdio, que me proporcionarão uma capacidade ainda maior de comunicação”, disse Tralli.





César Tralli Foto: Globo / Daniela Toviansky

PUBLICIDADE Trata-se de recursos novos que o apresentador terá que dominar ao vivo. Sobre a estreia, ele diz: “Já sinto muita adrenalina, que me motiva a fazer mais e melhor no comando do Jornal Hoje”. “Vejo-me diante de uma parede altamente tecnológica que me permite abrir janelas, portas, exibir mapas, gráficos, contar histórias...”, completou. Para ele, as novas ferramentas serão úteis na cobertura e análises das eleições municipais, mas antes das questões de saúde pública que já são preocupantes: a explosão de casos de dengue. Além disso, o jornal do horário do almoço da Rede Globo promete ainda manter o olhar aberto para temas como guerra na Ucrânia, conflito em Gaza, eleições americanas, crise climática e aquecimento global.

A nova tela de LED permite a entrada de mais repórteres ao vivo simultaneamente do que a anterior. “Tenho aquele brilho nos olhos quando chamo repórteres de todas as partes do Brasil, do exterior, de todos os lugares. Tenho alma de repórter. E o novo estúdio do ‘Jornal Hoje’ vai favorecer essa interatividade”, concluiu.