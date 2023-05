Charles Fricks vive personagem cheio de mistérios na próxima novela das nove, ‘Terra e Paixão’

O premiado ator Charles Fricks vai interpretar Ademir La Selva, misterioso personagem na próxima novela das nove, Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.

Charles já recebeu o prêmio de melhor ator, pela Associação de Produtores de Teatro e pelo Prêmio Shell de Teatro, com o monólogo O Filho Eterno, baseado no romance de Cristovão Tezza e adaptado por Bruno Lara Resende para a Cia. Atores de Laura. Ele também atuou em grandes sucessos do audiovisual, como Nise, Tropa de Elite 2 e Chico Xavier.

Charles Fricks na próxima novela das nove Foto: Guto Costa

Walcyr tem uma capacidade incrível em criar novas histórias, segredos e surpresas a cada semana. Ele não economiza”, conta Fricks, que está ansioso para dividir com o público o trabalho dos últimos meses. “É uma grande responsabilidade, mas uma alegria imensa”, completa.