Chef Brasileira que é sucesso em Paris traz o seu pão de queijo com caviar para o Vista Ibirapuera

Chef brasileira à frente do restaurante Nosso, em Paris, Alessandra Montagne desembarca em São Paulo em agosto com toda a equipe do restaurante para realizar dois jantares no Vista Ibirapuera, localizado no rooftop do prédio do MAC.

Batizados de “Nosso no Vista”, os jantares acontecerão nos dias 14 e 15 de agosto, com um menu inteiramente composto por criações que fizeram a fama da brasileira na capital francesa, como o pão de queijo com caviar e a lagosta com mucilagem do cacau, pimenta de cheiro e coentro e praliné salgado de caju com yuzu. As receitas serão harmonizadas com vinhos franceses e brasileiros.

A chef brasileira radicada na França Alessandra Montagne Foto: Deni Bloch I Custom Credit

Nascida no Morro do Vidigal e criada em Poté, pequena cidade de Minas Gerais, Alessandra se mudou para Paris aos 22 anos. Seu primeiro restaurante, o Tempero, fez sucesso imediato, com filas que dobravam o quarteirão. O burburinho chamou a atenção do lendário chef Alain Ducasse, que se apaixonou pela comida de Alessandra e a apadrinhou.