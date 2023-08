Chef Dario Costa e o italiano Antonio Maiolica organizam uma ‘pizza party’ no domingo

Neste domingo (27), o chef Dario Costa abre as portas de seu restaurante, a Deus Ex Machina, para o italiano Antonio Maiolica, responsável pela operação do Temperani Cucina, na Zona Norte. Juntos, eles comandarão uma “Pizza Party”.

Localizado em Pinheiros, em um casarão dos anos 50 assinado pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, o espaço tem um jardim com forno a lenha, onde serão preparadas as redondas. Esta será a primeira vez que a casa oferecerá pizza no menu.

Antonio Maiolica Foto: Elvis Fernandes

No cardápio de pizzas estão a Polpo con Nduja, que leva molho de tomate, polvo, nduja (linguiça de porco picante típica da Calábria, no sul da Itália) e queijo caciocavallo, e a Dello Zio, com molho de tomate, salame picante, cebola e gorgonzola.

A clássica Margherita será servida com fior di latte, enquanto a Marinara con Alici surge com alho e orégano para acolher os amantes do peixe em conserva.

Todos os sabores serão feitos sobre massa de fermentação natural.

Serviço:

Data do evento: 27/8/23

Endereço: Av. Rebouças, 3658 - Pinheiros

Telefone: (11) 91206-8408

