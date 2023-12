Chef espanhol do 2º melhor restaurante do mundo desembarca em São Paulo para lançamento de livro

Eleito 2º melhor restaurante do mundo pela premiação The World’s 50 Best Restaurants 2023, o três estrelas Michelin Disfrutar, de Barcelona, tem sua história recontada no livro que leva o nome da casa, cujo segundo volume acaba de ser lançado pela editora Abalon.

Para promover, Eduard Xatruch, um dos três chef à frente do Disfrutar, juntamente com Oriol Castro e Mateu Casañas, vem a São Paulo no dia 20 de dezembro. Na data, encabeça uma aula demonstrativa na escola francesa Le Cordon Bleu, seguida de tarde de autógrafos e bate-papo com a imprensa.

Os chefs Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch está à frente do Disfrutar Foto: Joan Valera