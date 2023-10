Chef Gustavo Rozzino vai abrir bar inspirado em botecos clássicos da cultura brasileira

O chef Gustavo Rozzino, dos já conhecidos TonTon e TonToni, inaugura na próxima semana o boteco NoBar - inspirado nos estabelecimentos clássicos da cultura brasileira.

“A ideia é oferecer um espaço informal e acolhedor, de socialização. Eu adoro um lugar sem amarras para bater papo com os amigos”, conta o chef que, neste novo empreendimento, foge do conceito tradicional dos restaurantes e da culinária internacional.

Chef Gustavo Rozzino Foto: Ricardo D'Angelo

O foco do bar é a cerveja e o chope (também terá alguns rótulos de cachaça e drinques clássicos como Aperol e Negroni). Entre os petiscos destaque para os bolinhos de arroz, bacalhau, camarão, isca de peixe. Da cozinha também saem pratos como arroz de pato e milanesa de carne ou frango com salada de batata.

Sem esquecer dos sanduiches, com as receitas do Sandoui, antiga casa do chef, como o Po’Boy, de camarão dorê, alface americana, tomate e molho golf no pão francês e o Caesar Sand, de frango empanado, alface americana e parmesão no pão de hamburger.

O NoBar abre na próxima semana - de terça à sábado, das 11:30 às 23:00 e, aos domingos e segundas, das 11:30 às 20h.

O No Bar fica na Rua Guarará, 212 - Jd. Paulista.