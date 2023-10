Chef italiano com três estrelas Michelin desembarca em SP para celebrar 9 anos do restaurante Picchi

Chef executivo do restaurante Da Vittorio, um dos restaurantes de alta gastronomia mais premiados da Itália, Roberto Cerea - mais conhecido como Bobo - desembarca em São Paulo em novembro. Ele vem a convite do amigo e chef Pier Paolo Picchi para celebrar os nove anos de inauguração do também estrelado restaurante Picchi, no bairro do Jardins.

Roberto Cerea - mais conhecido como Bobo Foto: Robert Marić

Serão três jantares nos dias 28, 29 e 30 de novembro compostos exclusivamente por pratos clássicos do restaurante reconhecido com três estrelas Michelin, que diariamente presta homenagem à gastronomia italiana na comuna lombarda de Brusaporto, na região de Bérgamo.

O jantar custa R$ 2.850 (com harmonização).

Serviço:

Restaurante Picchi

Endereço: Rua Oscar Freire, 533

Data: 28, 29 e 30/11

Horário: 19h