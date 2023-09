Chef Manu Buffara estreia como jurada do The Taste Brasil

Estreante na televisão, a chef curitibana Manu Buffara revela que o clima era de descontração durante as gravações da nova temporada do reality gastronômico The Taste Brasil.

Ao lado de Manu Ferraz, as duas novas mentoras vão competir com Claude Troisgos e Felipe Bronze para ver quem consegue ter no próprio time o cozinheiro que vai preparar o sabor vencedor da edição, em meio a 30 inscritos que disputam por 16 vagas.

Manu Buffara estreia no programa Foto: Adalberto de Melo “Pygmeu”

“Participar do programa se revelou uma experiência incrível. Ao lado de amigos como Claude, Felipe e Manu, que se tornou uma grande amiga, me senti em casa,” declara. “Eu realmente admiro o formato do The Taste, principalmente pelos jurados avaliarem apenas o sabor da comida, sem qualquer conhecimento prévio sobre os participantes. Acredito que isso torna a competição mais justa e centrada nas habilidades de cada um”, comenta.

Eleita a melhor Chef Mulher da América Latina pelo 50′s Best Restaurants com o Prêmio Ética e Sustentabilidade, Buffara é conhecida por colocar a cidade de Curitiba no mapa-múndi da alta gastronomia.

Com dez episódios, o The Taste Brasil tem produção da Moonshot Pictures e estreia amanhã, com novas emoções sempre às terças e quintas, às 18h no Globoplay e às 22h30 no GNT.