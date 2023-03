Chef Morena Leite deve atender mais de 20 mil pessoas em camarote na Sapucaí

A chef Morena Leite vai comandar o buffet do Nosso Camarote nos cinco dias de desfile e na apuração dos resultados do carnaval do Rio de Janeiro. Será um serviço pra atender para atender mais de 20 mil pessoas. A equipe de Morena contará com 250 profissionais, envolvidos diretamente e indiretamente na produção e no serviço. E a expectativa é que sejam preparadas mais de 15 toneladas de comida para atender todos os dias de trabalho.

Chef Morena Leite em camarote na Sapucaí. Crédito: Mario Rodrigues

Milhem Cortaz trabalhando por dois

Vida agitada a do ator Milhem Cortaz. Ele ensaia para interpretar dois personagens – Rubens, renomado diretor de teatro, e Jack, sempre confundido com Boris Karloff, o monstro Frankenstein – na comédia noir De Perto Ninguém é Normal, que estreia dia 24 de março no Teatro SESI-SP . Ao mesmo tempo, Cortaz se prepara para seu primeiro solo, aos 50 anos, na peça Diário de um Louco, de Gogol, que entra em cartaz logo em seguida.

Bloco de Notas

WORKSHOP. A chef Tatiana Bassi reuniu um grupo de 20 meninas da ONG Afesu Moinho para um workshop de gastronomia no seu restaurante, Templo da Carne Marcos Bassi, no bairro do Bixiga. Tatiana atendeu um convite da Fundação Telefônica Vivo.

DESIGN. Ricardo Gaioso, especialista em design, vem ao Brasil para uma conversa com designers da exposição Neozeitgeist, curada por ele na Herança Cultural. Na terça.

