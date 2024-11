Chefs Ana Soares e Carla Pernambuco celebram três décadas do Carlota e da Mesa III Pastifício

Para marcar o começo das comemorações, as chefs se unem para dois eventos especiais já em novembro: um almoço Pop Up no Mesa III Pasta-Café no dia 23 (com reservas pelo 11 - 94746-2417) e uma aula no Estúdio Carla Pernambuco no dia 28 (com inscrições no 11 - 98225-6030).

A união de Carla e Ana para essas celebrações destaca não só o apreço que ambas têm pela culinária, mas também o legado que deixaram no cenário gastronômico paulistano.