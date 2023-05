‘Chef’s no Motel’ leva experiência gastronômica de qualidade para dentro do quarto

Já ouviu falar no projeto Chef’s no Motel? Calma. Respira... Não é o que você deve (ou pode) estar imaginando.

Até o dia 31 de maio, a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) e o Guia de Motéis promovem a 7ª edição do Chef’s no Motel, evento que leva gastronomia de qualidade aos clientes que irão se hospedar nos motéis participantes da ação.

Ao longo do mês, os clientes poderão optar entre duas opções de entrada e duas opções de prato principal ao preço de R$ 79 por pessoa ( claro, neste valor não está incluso a estadia, bebidas ou outras opções do menu do motel).

Luiz Gustavo Moraes em gastronomia de motel Foto: COMUNICAÇÃO/LHG

Nos cardápios dos motéis Lush, Spoiler e Tout, todos de São Paulo, os pratos são assinados pelo chef Luiz Gustavo Moraes. O chef já trabalhou, por exemplo, ao lado do francês Alain Ducasse, referência de alta gastronomia.

“Para atender às necessidades dos nossos clientes do Lush, Spoiler e Tush, que procuram um refúgio para casais, precisamos oferecer uma experiência de restaurante excepcional. Devemos pensar em produtos que despertem essa experiência e permitam que os clientes interajam com seus pratos, desde a preparação até a apresentação visual”, disse Moraes. “Nossos pratos devem ser preparados de forma a serem entregues pelos copeiros aos quartos, mantendo a mesma temperatura e qualidade, independentemente da distância da suite”, continuou.

Entre os pratos de Moraes estão o Atum Asiático (Lâminas de atum fresco com molho asiático, gomos de laranja bahia, creme de burrata e amêndoas torradas) e o Spaghetti Nero Al Mares (Spaghetti com tinta de lula ao molho à base de espumante com tomate cereja, camarão e lula).

Já no Motel Savana, também de São Paulo, quem assina o cardápio é o chef Cadu Evangelisti, vice-campeão do reality show Top Chef Brasil em 2021.

Cadu Evangelista já participou de reality Foto: LUCAS FARIZATTO

Para conhecer os motéis participantes acessem o site: chefsnomotel.com.br