Chefs renomados pilotam banquete em prol de 350 idosos no Itaim Bibi neste domingo

Os chefs Neka Menna Barreto, Martin Casilli e a confeiteira Isabella Suplicy assinam o banquete de um evento beneficente que acontece neste domingo, 4 de agosto, em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi, para celebrar as memórias entre pais e filhos, por conta da proximidade do Dia dos Pais.

Neka Menna Barreto e Monica Rosales pilotam a 6ª edição do Dádivas de Pai Foto: Andrea Almeida