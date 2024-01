Chica Capeto é a responsável pela arte nas camisetas do Monobloco neste carnaval

O Monobloco estreia, este ano, uma nova identidade visual e novas estampas, criadas pela jovem designer Chica Capeto, filha da estilista Isabela Capeto. Chica criou máscaras de Carnaval coloridíssimas, que estampam as camisetas do megabloco nos desfiles de SP e Rio. A estreia das novas estampas será domingo, dia 4, no desfile do Monobloco na região do Ibirapuera, a partir das 15 horas.

A artista Chica Capeto Foto: Andre Duvivier