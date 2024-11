Christian Louboutin inaugura loja pop up com peças personalizadas de verão e objetos de praia

No próximo dia 18 a marca francesa Christian Louboutin inaugura a Loubis is on the Beach, uma pop up temporária e temática com peças personalizadas e exclusivas de verão e objetos de praia.

Esta ação celebra os 15 anos da marca no Brasil e acontece pela primeira vez nas Américas, no Shopping Iguatemi São Paulo.

O ambiente criado promete refletir o universo característico de Louboutin e trazer o mood da Riviera Francesa para a loja.

A pop up fica aberta até o fim de 2024.