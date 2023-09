Christian Louboutin vai ganhar um novo espaço no Shopping Iguatemi

Quem costuma passar pelo Shopping Iguatemi já notou um tapume escondendo o que será a nova boutique de Christian Louboutin, localizada no primeiro piso – mesmo andar da loja atual.

O novo espaço será todo inspirado na casa de veraneio do mestre sapateiro. O conceito da loja é uma celebração e resgate da história, lifestyle e gostos pessoais de Louboutin.

A inauguração da nova loja acontecerá no primeiro semestre de 2024.

O estilista Christian Louboutin em visita a FAAP Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO CONTEUDO

Neste ano, Christian Louboutin está comemorando 30 anos da criação de sua icônica sola vermelha. Louboutin estabeleceu seu negócio no coração de Paris, em 1991, com umaprimeira coleção feminina, seguida de uma masculina – ambas reconhecidas pelacaracterística sola vermelha envernizada. Hoje, ele conta com 160 boutiques ao redor do mundo.