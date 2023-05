Churrasco brasileiro inspira gênio japonês da miniatura

Mal chegou ao Brasil e Tatsuya Tanaka já teve uma ideia inspirada em algo tipicamente brasileiro para usar em uma de suas miniaturas. O artista japonês - que está no País para a inauguração de sua exposição, hoje (16), na Japan House - viu, nas carnes de um churrasco, a possibilidade de fazer a remontagem de uma orquestra. “Assim que vi todas aquelas carnes as associei com uma orquestra, porque elas pareciam com instrumentos musicais, como contrabaixos e violoncelos”, disse à coluna.

Trabalhos do artista japonês Tatsuya Tanaka Foto: Tatsuya Tanaka

Com 3,7 milhões de seguidores no Instagram - onde costuma publicar seu Miniature Calendar diariamente - Tanaka cria suas obras com o conceito do “mitate” em mente. Nele, a arte em miniatura é fotografada com temática de bonecos de diorama e coisas do dia a dia. Brócolis viram árvores, morangos se tornam barracas de camping e o arroz e feijão brasileiros se tornam areia e o mar na reprodução de uma praia.

O artista japonês Tatsuya Tanaka Foto: Rodrigo Zorzi

“Normalmente as ideias surgem quando eu estou fazendo compras em lugares comuns do cotidiano, como supermercados, principalmente quando paro para observar a disposição das prateleiras, recheadas de produtos”, diz o artista. Segundo ele, entre montar e fotografar a obra para seu calendário, o processo pode durar de três a cinco horas.

Trabalhos do artista japonês Tatsuya Tanaka Foto: Tatsuya Tanaka

Para Tanaka, suas obras fazem sucesso em lugares além do Japão, onde o conceito do mitate está enraizado, porque dialogam com o público de vários países e idades.

Continua após a publicidade

“Não importa se a pessoa é de outro País, fale outro idioma, se ela é uma criança ou um adulto. Eu costumo usar coisas cotidianas na criação das obras, então as pessoas conseguem assimilar melhor, e quando elas param para observar esses objetos, elas começam a fazer novas descobertas, com um novo olhar. Além disso, as obras costumam trazer um sentimento de nostalgia, de quando as pessoas brincavam quando criança, e por isso também se identificam”.