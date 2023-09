Cine Belas Artes vai perder o patrocínio do Grupo Petrópolis

O Grupo Petrópolis informou que a parceria com o Cine Belas Artes, renomeado Petra Belas Artes, será descontinuada a partir de janeiro de 2024. Patrocínio durou 5 anos.

De acordo com nota do Grupo Petrópolis, “a interrupção do patrocínio ocorre num momento em que o Grupo Petrópolis tem reduzido gastos e feito uma criteriosa revisão de investimentos, dentro de um contexto de recuperação judicial por que passa a companhia”.

SAO PAULO SP 10/10/2020 CADERNO 2 - REABERTURA DO CINE PETRA BELAS ARTES - Movimentacao do publico na reabertura do cine Petra Belas Artes, apos autorizacao do Governo do Estado de Sao Paulo para reabertura de cinemas na capital, dentro da fase verde do plano Sao Paulo de retomada economica na pandemia da COVID-19. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

O comunicado também traz a palavra do presidente do Belas Artes Grupo, André Sturm: “O Cine Belas Artes teve a honra e a alegria de dividir esses cinco anos com a Petra, uma parceria que ajudou a manter o cinema ativo e levar ao nosso espaço diversão e cultura para a população, com filmes de qualidade, mostras especiais e eventos diversos. Seguimos em frente, em busca de um novo apoiador”.

Ainda de acordo com a nota, “superado o momento atual por que passa, o Grupo Petrópolis pretende reativar parcerias com projetos culturais alinhados às suas marcas e ampliar o apoio a festas da cultura popular”.