Cine Marquise, no Conjunto Nacional, procura novo patrocinador

O Cine Marquise, no Conjunto Nacional, está procurando um novo patrocinador. A Sabesp, que patrocinava o cinema desde outubro de 2021, não renovou o contrato.

SAO PAULO 01-10-2021 CADERNO 2 Fachada do Cine Marquise, no Conjunto Nacional, onde funcionava o Cinearte. Foto Yago Moreira

“Nossas principais despesas são o condomínio do Conjunto Nacional, que é alto, o aluguel e a conta de luz. Se o patrocínio demorar a chegar, nosso passivo fica muito grande, mas estamos na luta para manter o cinema aberto”, diz Marcelo J. Lima, diretor do Cine Marquise.

Segundo Marcelo, desde a abertura do Cine Marquise, em 2021, a meta de público não foi alcançada, mas o número de espectadores vem crescendo mês a mês. O espaço que abriga o Cine Marquise já teve vários nomes, como Cine Arte e o Cine Rio, e funciona desde 1962.

“A Sabesp foi uma das poucas empresas que abriu as portas para o projeto do cinema no meio da pandemia, em 2021. Disso, somos muito gratos e respeitamos a decisão da empresa. Agora, seguimos trabalhando e à procura de um novo apoiador para nossos projetos. Tivemos a pandemia e quando o mercado de filmes começou a aquecer, veio a greve de atores e roteiristas. No âmbito nacional, a última gestão do governo federal dificultou muito para o cinema independente brasileiro. Isso tudo influencia”, diz o diretor.

Procurada pela coluna, a Sabesp disse que o contrato foi cumprido pelo tempo estipulado, que era de dois anos.