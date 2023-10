Circuito Sesc de Artes acontece em 123 cidades do estado de SP e conta com mais de 400 artistas

Com extensa programação de música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, o Circuito Sesc de Artes 2023 traz programação gratuita com shows, espetáculos, intervenções, mediações de leitura e oficinas, às praças, ruas e parques de 123 cidades do estado de São Paulo.

Ensaio do Ballet Stagium Foto: WERTHER SANTANA / ESTADAO CONTEUDO

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras municipais e sindicatos do comércio, serviços e turismo locais, o evento reúne 75 trabalhos artísticos distribuídos em seis finais de semana entre os dias 21 de outubro e 26 de novembro. O leque de atrações conta com a participação de mais de 400 artistas de diversos estados do Brasil acostumados a fazer turnês de alcance nacional há mais de duas décadas, como os dançarinos do Ballet Stagium e os atores da companhia de teatro Pia Fraus.

Serão 12 roteiros que percorrerão municípios da Grande São Paulo, interior e litoral paulista abrangendo todas as idades e interesses.