Cláudia Ohana estreia espetáculo sobre TOC em outubro: “Eu me sinto em uma sessão de terapia”

A atriz Cláudia Ohana, que esteve em Vai na Fé, recente novela na Globo, volta ao teatro na comédia TOC TOC. O espetáculo estreia nova montagem dia 4 de outubro no Teatro Procópio Ferreira, com direção de Alexandre Reinecke e produção de Sandro Chaim.

Maria é o papel de Cláudia Ohana, que interpreta uma religiosa que vive com a sensação de ter esquecido tudo aberto. Seu TOC é a mania de verificar tudo. “Eu me sinto numa sessão de terapia fazendo esta peça, está sendo muito divertido e estou construindo minha personagem nos ensaios, junto com diretor e elenco”, disse a atriz.

Cláudia Ohana em 'TOC TOC' Foto: Bruno Lemos

Ela contracena com Danielle Winits, Andre Gonçalves, Maria Helena Chira, Miguel Menezzes, Riba Carlovich e Carolina Stofella.

Ohana tem novidade também no cinema, onde acaba de atuar nos filmes: Noturno e Entre Quadras.