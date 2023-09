Claudinho e Buchecha: ator fala sobre a ansiedade de viver um ícone do funk em filme

Amigos de infância, Claudinho reencontra Buchecha após ser forçado a deixar sua casa por causa da briga entre os pais e ir morar com a tia no Morro do Salgueiro, no Rio, no final da adolescência. Esse é o ponto de partida do filme ‘Nosso Sonho’, que estreia dia 21 no cinema, sobre a dupla de funk carioca, com o ator Juan Paiva no papel de Buchecha. “Claudinho coloca na cabeça de Buchecha a ideia de tentar fazer uma dupla”, diz Paiva. Ele o convence a fazer o ‘Rap do Salgueiro’ para competir em um festival. A música explodiu e Buchecha entra nessa onda do amigo, que acredita muito que isso vai dar certo”, afirma.

Cena do filme Foto: Divulgação Nosso Sonho





“Buchecha começa a viver esse deslumbre de baile, de estar em cima do palco, de ter público, diversão e mulheres. Isso desperta um olhar. Acende a cabeça dele. Assim, começa a escrever músicas com as vivências deles na comunidade, homenageando também outras comunidades”, conta. As gravações do filme ocorreram no Rio de Janeiro, em Niterói e São Gonçalo.

Paiva fala que o filme dialoga com a geração dos anos 90 que curtia rap: “O público criou muita expectativa para ver o resultado, principalmente a galera que viveu essa época. Eles estão aguardando ansiosamente o filme”. Na semana passada, o longa foi pré-selecionado para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024 - apenas seis filmes brasileiros estão nessa disputa.

O ator também está a mil com relação à estreia: “Estou muito ansioso. É muito legal gravar em uma comunidade. Além de me identificar porque também vim de uma, do Vidigal, o bacana é o calor das pessoas que estiveram nas gravações, sempre atentas ali. Alguns moradores participaram como figurantes.”

Sobre os movimentos corporais de dança, ele conta que fez uma pesquisa específica: “Foi desafiador porque a dança da geração dos anos 90, as gírias e o comportamento são diferentes da geração dos anos 2000. Eu tive que viajar um pouco para esse passado que não conhecia profundamente, pois nasci em 1998 e a morte de Claudinho ocorreu em 2002. Sei que havia algo sensual, mas não era tão explícito como hoje”.

Continua após a publicidade

O papel de Claudinho é vivido pelo ator Lucas Penteado. Eduardo Albergaria assina a direção. A ideia do filme surgiu a partir de um longo depoimento de Buchecha para Albergaria e Fernando Velasco, que escreveu o argumento do longa. Depois, já com a história mapeada, eles entrevistaram familiares, mãe, irmãos e personagens que foram importantes na carreira da dupla, além de Vanessa e Andressa, respectivamente esposa e filha de Claudinho.

O filme mostra também o dia da tragédia em que, na volta de um show em Lorena, no interior de São Paulo, Claudinho morreu após o carro em que estava derrapar na Rodovia Presidente Dutra. O longa não se aprofunda no acidente e se dedica mais a mostrar o que aconteceu com a vida de Buchecha depois. A morte de seu parceiro afetou muito seu estado psicológico. “Imagine você perder alguém muito próximo, que ama, isso vai mudar alguma coisa dentro de você”, conclui Paiva.