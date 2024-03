Cleo é anunciada como uma das embaixadoras de novo projeto da ONG Gerando Falcões

As 30 embaixadoras anunciadas vão utilizar suas próprias redes sociais para ampliar a divulgação de ASMARA, iniciativa baseada na venda direta de peças de vestuário usadas, em bom estado, que tem como foco gerar renda extra para mulheres da favela.

Temas como moda circular, boas práticas no reuso de roupas, itens para doação e novidades do projeto farão parte do conteúdo utilizado pelas influenciadoras.