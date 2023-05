Clodovil e Dener serão homenageados na 2º Edição da D&D Fashion Design

Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week, será o curador da 2ª edição do D&D Fashion Design, no D&D Shopping, a partir do dia 31 de maio.

Nesta edição, serão homenageados 20 marcas e estilistas, entre eles Clodovil e Dener. Nos anos 1960 e 1970, Clodovil Hernandes (1937 - 2009) e Dener Pamplona de Abreu (1937 - 1978) formavam a dupla de luxo da alta costura nacional.

Aliás, os dois sempre alimentaram uma rivalidade midiática. A clássica novela Ti-Ti-Ti (1985) teria sido inspirada nas rusgas entre os dois artistas.

Clodovil será um dos homenageados Foto: RENATA JUBRAN / AE

O coquetel de abertura para convidados será no dia 31 de maio, a partir das 18h. O público poderá conferir o resultado a partir do dia 1ª de junho, em todos os corredores do D&D Shopping, com entrada gratuita.