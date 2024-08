Club Athletico Paulistano tem festival de literatura com as autoras Tatiana Salem e Socorro Acioli

Segundo o curador do evento André Sturm, o foco do Flicap deste ano está principalmente na diversidade e na apresentação de novos escritores. “Nosso compromisso é com o reforço e a expansão do hábito de ler, queremos que nossos visitantes compartilhem experiências, celebrem a riqueza da literatura, ampliem suas bibliotecas e também possam conhecer novos autores, por meio do contato direto com os escritores e, claro, preços especiais”, afirmou.

A Flicap acontece nos dias 17 e 18 de agosto.