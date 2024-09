Coffee Week Brasil começa dia 4 outubro com combos fixos de R$ 14,90 e R$ 24,90

O Coffee Week Brasil, maior e mais tradicional festival do setor no País, terá sua décima edição em São Paulo no período de 4 a 27 de outubro.

Todas as casas participantes do evento oferecem dois combos exclusivos a preços fixos: R$ 14,90 e R$ 24,90.

Coffee Week começa no próximo dia 4 Foto: @estudiocurcuma