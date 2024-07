Colégio Dante Alighieri vai expor ônibus escolar histórico, Alfa Romeos e Ferraris em seu pátio

Por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Colégio Dante Alighieri com apoio do Alfa Romeo Clube do Brasil, realiza, em agosto, uma exposição de carros antigos de origem italiana.

PUBLICIDADE É primeira a iniciativa acontece no colégio, que receberá 32 automóveis em seu pátio principal, com destaques representativos das marcas italianas como Alfa Romeos e Ferraris. Na entrada do evento estará estacionado também o ônibus escolar que o Dante usava para transportar alunos dos anos 60 até o final dos anos 80. O Chevrolet 1962, que já conquistou diversos prêmios em eventos de veículos antigos, está totalmente restaurado em sua configuração original.