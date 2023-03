Com conexões no ‘topo da pirâmide’, ex-consulesa da França quer alavancar carreiras de mulheres

As amigas com cargo de CEO da ex-consulesa da França em São Paulo Alexandra Loras são parte da inspiração do curso que ela pretende ministrar. Alexandra inaugura no dia 8 seu Instituto de Protagonismo Feminino em um casarão no Jardim Guedala e é lá onde quer dar mentoria para que mulheres de baixa renda consigam posições de liderança em grandes empresas, assim como parte de suas amigas.

A ex-consulesa da França em São Paulo Alexandra Loras Foto: Fernando Torquatto

“Eu sou da quebrada de Paris, com pai imigrante que já foi morador de rua, mas comecei a entender os códigos sociais da elite desde cedo. Para ascender na carreira as mulheres precisam perceber seus próprios comportamentos e saber o que fazer nesses ambientes. Isso nem sempre está claro para elas”, explica.

Regras de vestimenta – os looks de Meghan Markle e Angela Merkel são aprovados como exemplos de como se vestir bem no mundo corporativo – e até sessão de fotos para produção de retratos ‘estilo Forbes’ fazem parte do projeto. “Parece fútil, mas não é. Uma foto profissional faz diferença no LinkedIn”, diz ela.

Alexandra já deu cursos e prestou consultoria sobre empoderamento feminino e inclusão racial em diversas empresas como o banco Bradesco e a Westwing, responsável pela decoração do Instituto. Ela conta que ao longo dos anos também aprendeu muito sobre o tipo de ativismo que deveria fazer.

“Eu já fui do ativismo radical e isso me consumiu bastante. Hoje eu vejo que posso criar essa ponte entre a elite e as pessoas de baixa renda. Por ter chegado no Brasil como consulesa e ter feito muitos contatos, eu também consigo conscientizar o topo da pirâmide”.





Continua após a publicidade