Com galera do mercado e samba, série ‘Encantados’ chega à Globo

Amigas há 25 anos dos tempos de faculdade de publicidade, as roteiristas Thais Pontes e Renata Andrade escreveram o roteiro da segunda temporada da série Encantados prevista para ser lançada este ano. Elas também elaboraram a primeira temporada, que vai estrear na TV aberta, na Globo, nesta terça-feira, 2, com exibição todas as terças, após a novela das 21 horas.

Thais Pontes e Renata Andrade assinam roteiro da série “Encantados”. Foto: Ana Alexandrino

A comédia retrata a história de dois irmãos, Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda). Aos 50 anos, os dois precisam lidar com a morte do pai e assumir a gerência de um mercado, que durante a noite vira a escola de samba “Joia do Encantado”. As duas autoras participaram de oficina para roteiristas negros em 2018 na Globo.

Renata faz balanço da primeira fase do seriado: “Incrível a maneira com que o público do Globoplay recebeu a nossa série. Ver as pessoas falando de quão importante foi termos colocado em pauta questões raciais e religiosas e pelo viés do humor foi gratificante”.

Ela conta que percebeu que o trabalho tocou ainda os sambistas de uma forma especial: “Amei receber também o retorno das pessoas do mundo do samba, integrantes ou público da festa, que se identificaram com nossas histórias e personagens. Sempre digo que Encantados é uma série sobre relações, sobre gente.”

Thaís, por sua vez, diz que a expectativa para a segunda temporada está bem alta: “Agora vai ser muito bom ver como será a repercussão de Encantados na TV aberta, que é esse holofote que atinge milhões de pessoas diariamente, tudo isso enquanto estamos nesse processo de gravação da segunda temporada”.

Discutir questões que atravessam coletividades e comunidades é uma das marcas do trabalho delas. Na série, isso aparece por meio da galera do mercadinho ou da escola de samba. “A identificação das pessoas com esse universo e personagens que criamos foi imediata. É muito emocionante perceber que o público se viu na tela porque era exatamente isso que queríamos desde o começo”, completa Thaís.

Produtora brasileira no júri de Cannes

A produtora Fernanda Lomba representará o Brasil na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontece entre 16 e 27 de maio no sul da França. A fundadora e diretora executiva do NICHO 54, instituto que apoia a carreira de pessoas negras em posições de liderança criativa, intelectual e econômica na indústria audiovisual, integrará o júri do Cannes Doc. “Além da representatividade de ser uma mulher negra ocupando esse espaço de visibilidade mundial, ser convidada para integrar o júri é uma oportunidade de construção de narrativas do mundo que queremos”, disse Fernanda.