Como dancinha ou sem?Professor da FAAP lança livro com dicas para empresas crescerem no TikTok

Com mais de 1 bilhão de usuários mensais, não é de se admirar que as empresas fiquem ansiosas para capturar um pouco da atenção dos usuários do TikTok. Mas como atingir a Geração Z que costuma frequentar a plataforma? Dancinhas? Filtros? Desafios?

Para orientar as empresas sobre como construir seu público no TikTok e aproveitar o melhor da plataforma, Victor Grinberg, coordenador geral da Pós-Graduação do Centro Universitário FAAP, lança nesta sexta-feira, às 19h, no Centro de Convenções da FAAP, o livro “TikTok: Um Olhar Para Atenção e Engajamento” – obra lançada pela Editora Appris.

“As empresas tem um certo fascínio e curiosidade pelo TikTok pensando nos resultados que podem obter. A grande dificuldade hoje é entender que a linguagem, a ‘voz’ e a produção são muito diferentes daquilo que o Facebook/Instagram foram primando nos últimos anos”, disse Grinberg.

“Hoje é subaproveitado pela maioria que só replicam o que criam para plataformas ou que mantém um fluxo de aprovação rígido, perdendo o timing das trends virais. Como plataforma de entretenimento, o foco do TikTok é conteúdo - se as marcas prezarem por isso, podem fazer sucesso dos mais diferentes jeitos”, completou.

Livro: “TikTok: Um Olhar Para Atenção e Engajamento”

Data: 03/02

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções da FAAP (rua Alagoas, 903 – Higienópolis).

Bloco de Notas

HOMENAGEM. José Rubino de Oliveira, primeiro professor negro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, será homenageado pela Editora Contracorrente com a reedição do livro “Epítome de Direito Administrativo”, escrito em 1884, por meio do qual conquistou a cátedra de Direito Administrativo. Assinam o prefácio o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e o advogado Rafael Valim, sócio do Warde Advogados.

PROUST. O MAM São Paulo promove em 25 de fevereiro a masterclass “Proust e as Artes”, por ocasião da efeméride de 100 anos da morte do escritor francês Marcel Proust e o lançamento do livro póstumo “Proust e as Artes” (Todavia), do filósofo Roberto Machado.