Como uma bolsa brasileira de luxo foi parar em ‘Emily em Paris’; veja quanto custa

Serpui conta que essa não é a primeira vez que uma criação sua aparece em um seriado: “A gente já tinha saído no ano passado no And Just Like That com a Sarah Jessica Parker, mas não deu tanta repercussão como está dando agora com a Emily”, contou.

Para os interessados, a bolsa custa R$2.289. “Estamos vendendo muito bem, muitas clientes estão procurando e nós continuamos produzindo”, afirmou.