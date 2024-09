Complexo gastronômico Casa Hario abre oficialmente neste fim de semana no Itaim Bibi

O complexo está localizado na esquina da Rua Manuel Guedes com a Rua Tabapuã, no Itaim Bibi. Com serviço ao longo do dia, a casa opera no café da manhã, almoço, happy hour, jantar e empório, com uma vasta linha de produtos.

No menu de café da manhã, destacam-se o pão de queijo com nori, a coxinha japa e o dadinho de moti. O cardápio de almoço conta com opções de Teishoku. Para o bar, além de clássicos da coquetelaria, e criações da mixologista Talita Rebouças.