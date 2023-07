Mil Folhas é tema de festival em confeitaria renomada; unidades de shoppings também participam

Há 12 anos defendendo a pâtisserie francesa com toques brasileiros, Daniela e Mariana Gorski, sócias da confeitaria Dama, se preparam para lançar a sétima edição do Festival de Mil Folhas - que este ano fica em cartaz do dia 21 de julho ao 1° de outubro, de quinta a domingo.

Este ano, elas servirão cinco versões de mil folhas em um formato inédito com duas camadas, que unirá dois recheios diferentes em um mesmo doce (cada camada receberá um recheio). Justamente por isso, o Festival também será chamado de Duo.

Mariana e Daniela Gorski Foto: Ricardo D’Angelo

Entre as opções estão “Chocolate Intenso & Pistache” - massa de chocolate, camada com recheio de creme de chocolate e camada com recheio de creme de pistache (R$25,50); e “Limão Siciliano & Frutas Negras” – massa tradicional, camada com recheio de creme de limão siciliano e camada com recheio de creme de frutas negras (R$25,50).

Sócias e cunhadas, as empresárias são as responsáveis pela operação que começou com uma pequenina loja na Rua Ferreira de Araújo e hoje alcança seis endereços na cidade, além de duas unidades da Petite DAMA.

A matriz fica na R. Ferreira de Araújo, 376 - Pinheiros. As unidades localizadas em shoppings como o JK, Iguatemi, Villa Lobos, Pátio Higienópolis também participam da ação.

Os demais endereços no site www.confeitariadama.com.br