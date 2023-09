Confeiteira que começou negócio na pandemia faz sucesso com bolos no estilo ‘alta-costura caseira’

Sem excessos e quase sempre enfeitados com flores naturais, os bolos de Flavia Grunfeld Steinberg têm feito sucesso desde que o negócio começou de forma despretensiosa durante a pandemia. Apaixonada por confeitaria, Flavia criou a FS Cooking dentro de sua casa e, mesmo com o crescimento da demanda, continua fazendo tudo de forma artesanal.

Além de uma lista de clientes físicos que encomendam cerca de 50 bolos por semana, ela já produziu encomendas para nomes corporativos de peso como a joalheria Van Cleef & Arpels, o C6 Bank e galerias de arte, entre outros.

Flavia Steinberg em sua horta Foto: Mateus Prim

“Já recebi propostas até para abrir loja em shopping, mas não quero. O que eu faço é como se fosse alta-costura caseira. O bolo tem a alma caseira, mas também tem uma estética elegante. Cada bolo é pensado para cada pessoa”, diz Flavia, que vende cada unidade a um preço médio de R$ 350.

O estilo da confeitaria da FS Cooking, combina, segundo ela, com seu estilo de vida. Flavia mantém uma horta em casa para abastecer sua família e que também fornece as ervas utilizadas nos bolos e sobremesas. “Como trabalho em casa, faço quase todas as refeições aqui, isso me traz muita qualidade de vida. Procuro sempre alimentos orgânicos e de qualidade para a minha família e para os bolos não poderia ser diferente”.

Flavia Steinberg Foto: Mateus Prim

Formada em administração com especialização em marketing, Flavia já fez cursos com confeiteiras como Marilia Zylbersztajn, mas se considera autodidata. “Eu sempre li muito sobre confeitaria. Muito mesmo. Também aprendi com a minha avó e com as pessoas que trabalham na minha casa”.

A única dificuldade da confeiteira é manter os três filhos longe das sobremesas que produz. “Aqui em casa é todo mundo meio formiga (risos). No começo eles sentiam o cheiro dos bolos e vinham pedir, hoje já estão mais acostumados”.