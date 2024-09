Conheça a advogada carioca que foi eleita ‘Lawyer of the Year’ pela The Latin American Lawyer Woman

A advogada carioca Mariana Zonenschein, especialista em Direito Civil e Propriedade Intelectual, foi eleita Lawyer of the Year na categoria Intelectual Property pela The Latin American Lawyer Woman Awards 2024, que reconhece as conquistas jurídicas das principais advogadas da América Latina e Brasil - tanto no âmbito privado (private practice) quanto na atuação dentro das corporações (in-house counsel).

PUBLICIDADE Essa é a primeira edição do The Latin American Lawyer Woman Awards, uma iniciativa do Iberian Legal Group. A cerimônia de premiação foi realizada em São Paulo, no Tivoli Mofarrej, no dia 12 de setembro. Com mais de 20 anos de carreira, Mariana representa empresas como a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Ela também atua na defesa de artistas, influenciadores, marcas digitais e sociedades culturais. Mariana Zonenschein foi advogada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no caso em que a filha do casal, Titi, sofreu comentários racistas nas redes sociais. Ela também foi a advogada de Giovanna Antonelli em um caso de uso indevido de imagem.

Em sua carreira como advogada, Mariana também teve destaque no combate às fake news e em matéria de direitos autorais .