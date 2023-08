Conheça a ‘Cervejuros’: uma cerveja que acompanha a política de juros do Banco Central; veja vídeo

A queda da taxa de juros no Brasil já apresenta seus desdobramentos e reflexos. Um dos mais relevantes, pelo menos no mundo cervejeiro, deve ser a criação da “Cervejuros”

Vamos aproveitar o Dia Internacional da Cerveja para explicar: o podcast Market Makers, criado e apresentado pelo influenciador Thiago Salomão dentro do Grupo Empiricus, lançou nesta sexta-feira uma cerveja temática para celebrar a queda da taxa de juros no Brasil.

A “Cervejuros” terá o teor alcoólico atualizado a cada mudança na política de juros do Banco Central.

Conforme decisão na última quarta-feira, a primeira versão da “Cervejuros” traz uma versão de imperial stout com teor alcoólico de 13,25%.

Cervejuros Foto: Reprodução

A ação, assinada por Roberto Altenhofen, CMO do Grupo Empiricus, acompanhará a mudança da política monetária brasileira e deve durar seis meses. Cada vez que a taxa de juros cair, uma nova “Cervejuros” será criada.

A série deve contar com outros tipos de cerveja: uma quadrupel de 12% de teor alcoólico; uma scottish ale de 11%; outra imperial red ale de 10%; e uma IPA de 9%.

Continua após a publicidade

Cervejuros Foto: Reprodução

Um filme para apresentar a nova bebida, disponível nas redes do canal, convida o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a brindar junto com o Market Makers pelo corte da taxa de juros. A ideia, inclusive, é presentear Campos Neto com uma cerveja.

As cervejas, fabricadas em São Paulo, serão distribuídas em ações de ativação que o podcast promoverá nos próximos meses com influenciadores e com seus seguidores.