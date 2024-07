Centro Cultural São Paulo recebe espetáculo que conta a história de rainha angolana

Em cena estão Aysha Nascimento e Flávio Rodrigues. Os ingressos são gratuitos.

Aysha Nascimento, co-idealizadora do trabalho, teve um maior contato com a história da rainha Nzinga em 2017, quando ela e Flávio Rodrigue apresentaram junto com o Coletivo Negro o espetáculo Revolver no FESTECA – Festival Internacional de Teatro do Cazenga, província de Luanda, Angola.