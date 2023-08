Conheça o brasileiro de apenas 22 anos com três obras no acervo do Museu Reina Sofía, em Madri

Guilherme Almeida, jovem artista soteropolitano, representado no Brasil pela Galeria BASE (SP) de Daniel Maranhão, tem três de suas obras no acervo permanente do Museu Reina Sofía, em Madri (ESP). É a primeira aquisição institucional internacional do artista de 22 anos, com meteórica trajetória no País, onde já participou de exibições no IMS (SP) e MAR (RJ), além de sua primeira individual no circuito paulistano em 2022 - Este sorriso que em mim emana.

O artista Guilherme Almeida, 22 anos Foto: IARA MORSELLI

Os trabalhos são da série ‘Destruição de Mercados’ retratando em tinta acrílica sobre jornal ‘sorrisos’ preenchidos com ouro e prata, de personalidade negra que atingiram reconhecimento e notoriedade. O museu possui, em sua coleção, Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco e Elza Soares, de autoria do artista.

Guilherme Almeida é graduado em Artes Plásticas pela UFBA, conduz sua produção em narrativas que evidenciam a composição do corpo negro no contexto contemporâneo e seu discurso urgente e firmado, no cotidiano, produz imagens nas quais o corpo está repleto de poder e autonomia.