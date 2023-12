Conheça o investidor que cuida da vida e do bolso de atletas renomados

Quando fundou a Redoma Capital, em 2012, Henning Sandtfoss quis unir a paixão que tem por esportes com o trabalho no mercado financeiro. Além da oportunidade profissional, o engenheiro de formação viu na administração do dinheiro de atletas uma maneira de evitar o que observava acontecer com seus ídolos: uma aposentadoria com dificuldades financeiras após uma carreira de sucesso.

Henning Sandtfoss Foto: Arquivo pessoal

“O caso do Müller (ex-jogador de futebol) é emblemático e está longe de ser o único. A carreira do atleta tem um prazo determinado e normalmente curto. Então, a maneira de administrar o dinheiro é diferente”, explica.

Hoje, além de contar com clientes como o jogador de futebol Richarlyson, do Tottenham, a skatista medalhista olímpica Rayssa Leal, o zagueiro Gabriel Paulista, do Valencia, e o surfista Caio Ibelli, entre muitos outros, ele ampliou seu foco de atendimento. Influencers, artistas como a humorista Dani Calabresa e empresários também são clientes. “A ideia é atender pessoas de alta performance”, diz ele.

Além da mudança no tipo de clientes, ele também aumentou o tipo de atendimento. Inspirado nos family offices - que administram a vida de famílias com grande patrimônio -, a Redoma também cuida de detalhes da rotina dos clientes como contratação de funcionários, compra de carros e aeronaves, decoração da casa e organização de festas.

O jogador de futebol Richarlyson e Henning Sandtfoss Foto: Arquivo pessoal

“Tivemos um cliente que morava em Paris e tinha sua festa de casamento em São Paulo. Ele encomendou um terno Dolce e Gabbana na loja na França, mas a entrega atrasou. Nós mandamos um funcionário ir até lá buscar e trazer o terno em mãos”, conta. Segundo Henning, o mesmo cliente também apresentou um orçamento de R$ 1 milhão para a festa e o escritório conseguiu baixar o custo do evento para R$ 400 mil.

Nos anos trabalhando com atletas, ele percebeu que alguns erros ao lidar com investimentos eram recorrentes. Querer comprar muitos imóveis e acabar ficando sem liquidez, investir em coisas duvidosas como pirâmides anunciadas em redes sociais, comprar muitos presentes para a família e, principalmente no caso de jogadores de futebol, ouvir conselhos dos ‘parças’.

“Não sou contra dar uma casa para os pais, mas tem que ser dentro das possibilidades. Muitos deles também chegam com uma demanda de consumo reprimida e querem comprar coisas como carros, que não são um investimento”.

Henning Sandtfoss e Rayssa Leal Foto: Arquivo pessoal

Henning observa que a nova geração tem uma visão diferente e maior entendimento de educação financeira. Muitos já pensam em poupar mais do que gastar, mesmo com bons salários e patrocinadores. Uma das ações da Redoma é justamente falar sobre educação financeira em categorias de base de diversos times de futebol - trabalho iniciado no Red Bull Bragantino durante a pandemia.

“Eu aprendi muito sobre disciplina e esforço convivendo todos esses anos com atletas. Também conheci um lifestyle mais relaxado e cheio de camaradagem, como no mundo do surfe. É leve e agregador”.