Conheça o médico brasileiro que será o primeiro latino-americano a receber prêmio em radiologia

A cerimônia de premiação ocorrerá em setembro, em Lisboa (Portugal). O evento reunirá grandes nomes da área.

Francisco Cesar Carnevale atua como cirurgião radiologista de procedimentos minimamente invasivos e registra cerca de 90% de sua produção científica em revistas internacionais. Também já formou mais de 100 profissionais. Atualmente, ele é Chefe do Serviço de Radiologia Vascular Intervencionista do Instituto de Radiologia (InRad) e do Instituto do Câncer (ICESP) do Hospital das Clínicas da USP e Professor Livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP.

“Este momento é singular em minha vida profissional e um marco significativo para o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, que busca contribuir diariamente para tornar a nossa saúde cada vez melhor e mais acessível. Sinto-me muito honrado por esse reconhecimento, pois somente 27 médicos receberam esta premiação em todo o mundo. O trabalho em equipe é a base de todas as nossas conquistas”, ressalta Carnevale..